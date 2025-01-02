Животным в ростовском зоопарке отдали нераспроданные елки, сосны и пихты

В ростовский зоопарк передали около 300 нераспроданных елей, пихт и сосен. Об этом сотрудники зоосада сообщили в социальных сетях.
Как говорится в сообщении, благодаря администрации Октябрьского района все нераспроданные деревья с елочных базаров отдали в зоопарк. Так как елки являются витаминной подкормкой для животных.
— Благодарим всех, кто помог в организации доставки, — говорится в сообщении.
Кстати, Ростовская область оказалась лидером по поеданию мандаринов. Этот вид цитрусовых стали покупать на 26% чаще. Но и цена на этот продукт стала дороже.