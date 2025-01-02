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В Ростове горожане пожаловались на новогоднюю ель в Советском районе

Ростовчан ужаснула новогодняя ель на Западном.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове местных жителей возмутил вид новогодней елки в Советском районе. Фото с новогодним деревом горожане опубликовали в социальных сетях.

По словам ростовчан, сама елка маленького размера. А украшает ее всего лишь пара новогодних игрушек. И гирлянда на вечнозеленой красавице не работает.

Кстати, нераспроданные с елочных базаров сосны, пихты и ели отдали в ростовский зоопарк. Теперь более 300 новогодних деревьев станут витаминной подкормкой для животных.

А тем временем Ростовская область оказалась в лидерах по поеданию мандаринов. Но и цены на этот вид цитрусовых на Дону тоже поднялись.