В Ростове горожане пожаловались на новогоднюю ель в Советском районе

В Ростове местных жителей возмутил вид новогодней елки в Советском районе. Фото с новогодним деревом горожане опубликовали в социальных сетях.
По словам ростовчан, сама елка маленького размера. А украшает ее всего лишь пара новогодних игрушек. И гирлянда на вечнозеленой красавице не работает.
Кстати, нераспроданные с елочных базаров сосны, пихты и ели отдали в ростовский зоопарк. Теперь более 300 новогодних деревьев станут витаминной подкормкой для животных.
А тем временем Ростовская область оказалась в лидерах по поеданию мандаринов. Но и цены на этот вид цитрусовых на Дону тоже поднялись.