Что можно и нельзя делать в день Петра 3 января, который называют Полукорм

Запрещено поднимать с земли потерянные вещи. Считается, что это может обернуться потерями. Не следует заниматься тяжелой физической работой. Кроме того, запрещено давать обещания, так как ничего из обещанного не воплотится. Не рекомендуется есть рыбу. Согласно приметам, это может спровоцировать болезнь.