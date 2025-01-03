Что можно и нельзя делать в день Петра 3 января, который называют Полукорм

Православная церковь 3 января вспоминает святого Петра. В народе принято праздновать день Петра, или день Петра-Полукорма. Названия появилось из-за того, что в указанной дате половина корма, запасенного для домашних животных, была съедена.
Что нельзя делать 3 января.
Запрещено поднимать с земли потерянные вещи. Считается, что это может обернуться потерями. Не следует заниматься тяжелой физической работой. Кроме того, запрещено давать обещания, так как ничего из обещанного не воплотится. Не рекомендуется есть рыбу. Согласно приметам, это может спровоцировать болезнь.
Что можно делать 3 января.
По традиции, с названной даты начинали готовиться к Рождеству. Как правило, 3 января проводили генеральную уборку, занимались бытовыми делами.
Согласно приметам, ветер, меняющий направление по часовой стрелке, говорит о том, что погода будет теплой. В том случае, если мороз и мало снега, то летом будет засуха.
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