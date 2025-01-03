Сказочной мерой: как снимали фильм «Финист. Первый богатырь»

Первый использован в костюме русского богатыря. А на Востоке Финист носит кафтан из рыжей кожи, расшитый золотом. В нем использовали элементы индийских украшений, детали свадебного наряда. У Финиста — пять рубах, шесть кафтанов, пара доспехов. А еще одевать надо было дублеров и каскадеров. И костюмы должны были быть дубликатами нарядов героев — с теми же швами, штопками, декором — и других рукодельных элементов. Если для обывателей ткань — это цвет и название, то для профессионалов это еще и фактура, качество, стоимость, суть и даже драматургия. Материалы художники стирали, красили, перекрашивали, фактурили, старили. А потом из них шили, расшивали, штопали.