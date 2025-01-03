Сказочной мерой: как снимали фильм «Финист. Первый богатырь»

«Финист. Первый богатырь» расскажет предысторию полюбившихся персонажей сказочной киновселенной. Картина с 1 января в прокате и уже собирает полные залы в кинотеатрах. Приквел трилогии «Последний богатырь» называют одним из самых ожидаемых фильмов новогодних каникул. Красочные костюмы, сложные декорации, дорогостоящие спецэффекты и, конечно, звезды в титрах. Кирилл Зайцев в роли Финиста, Юлия Пересильд и Елена Яковлева в образе Яги и Федор Добронравов — гениальный алхимик-изобретатель. О том, как снять сказку, «Известия» узнали у создателей картины.
Что не страница — аттракцион.
Белогорье полнится своими сказочными жителями. Среди них есть самый сильный, красивый, удалой богатырь Финист. Девушки заглядываются на него. А влюбленный в себя удалец уже не торопится совершать подвиги. Ему достаточно легенд, сложенных о нем. Но познать, каково это бремя славы настоящего богатыря, и отправиться за новыми свершениями Финисту всё же придется.
Унесло молодца в края дальние, но не сгинуть ему во тьме бесславия. Прогремит на весь свет имя Финиста. Непростое путешествие приведет его в восточные земли. Там богатырь поймет простую истину — один в поле не воин. На подмогу ему придут верный помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и молодая Яга (Юлия Пересильд). Дорога приведет их к изобретателю Анарифу (Федор Добронравов), сведет с говорящим верблюдом Джамалом (озвучивал Павел Прилучный), его погонщиком (Федор Гамалея) и красавицей Златой (Кристина Строителева).
Для создания волшебного мира требуется своя специфика. Точных законов здесь нет — нужно быть оригинальными, но фантазия должна быть оправдана.
— У нас в фильме прототипом изобретателя был Леонардо да Винчи, — говорит художник-постановщик Федор Савельев. — Он придумывал фантастические вещи, которые реализовались спустя века. Это восточный Леонардо, изобретатель. Анариф наблюдал падение семян клена и на основании этого разработал свой летательный аппарат. Это некий сказочный вертолет.
Художников вдохновлял сценарий. Как признается Савельев, с таким материалом было интересно работать. Что не страница — аттракцион. И это очень помогало креативить. Например, Белогорье в фильме напоминает сказочные миры с полотен Ивана Билибина.
Московский декорационный блок разместили на студии «Амедиа». Там в пространстве двух павильонов художники создали комплекс декораций. В одном построили трюм невольничьего корабля и интерьер дома Финиста. А в павильоне площадью 3 тыс. кв. м возвели замок Златы, внутренний двор дворца Анарифа и его лабораторию.
Песчаная буря на Поющем бархане, скорпионы и змеи.
Проект получился очень масштабный. Огромные декорации сменяли одна другую. Как говорит исполнительный продюсер Ирина Винтовкина, больше шести дней ни в одной из них съемочная группа не задерживалась.
— Самая интенсивная и динамичная работа была в экспедиции в Казахстане, — вспоминает она. — Полтора месяца шли съемки на разных объектах. Мы снимали на Поющем бархане, где попали в песчаную бурю. Были в Чарынском каньоне, в горах и лесах вокруг Алма-Аты.
Художники-постановщики восстановили по эскизам восточный город в окрестностях крепости Номад, построенной в 2004 году для фильма «Кочевник». Отремонтировали стены крепости и построили вокруг них невероятно красивый город, будто с картин Василия Верещагина.
За время съемок команда успела поработать в абсолютно разных погодных условиях — от 40 днем до температуры ближе к 0 на ночных сменах.
— На бархане был такой сильный ветер, что у главного героя часть бороды улетела, — рассказала художник по гриму Ольга Афиногенова. — Слава богу, рядом был какой-то куст. И эта деталь грима зацепилась за него.
Съемки проходили на территориях заповедников и национальных парков, где было очень много опасной живности — ядовитые змеи, пауки, скорпионы. Постоянно дежурил автомобиль реанимации со всеми антидотами, но обошлось без инцидентов.
На роль верблюда Джамала был настоящий кастинг. Необходимо было учесть не только яркие внешние данные, но и особенности линьки животного из-за разницы климатов на локациях. Съемки начинались в декорации в России весной и продолжались летом в Казахстане. Из-за труднодоступных мест и долгих переездов на джипах экспедиция оказалась сложной.
— Каждая смена требовала особой подготовки: то дождь, то сильный ветер, то жара, то мороз, иногда съемки проходили ночью, — вспоминает оператор-постановщик Николай Богачев. — В пустыне песчаный ветер забивался в технику, из-за чего приходилось постоянно чистить объективы. В горах Казахстана мы столкнулись со снегом, а летом в павильоне на площадке использовали лед, который постоянно таял. Каждая смена была маленьким приключением со своими техническими и природными вызовами.
Былинные мотивы.
Над фэнтезийно-приключенческим фильмом «Финист. Первый богатырь» работали лучшие художники-костюмеры. Для богатырской вселенной были пошиты сотни оригинальных костюмов. Задача была переплести современность и былинные мотивы, исторические тренды, а еще обратить взор на Восток.
— Мы делали некую компиляцию восточного костюма, — поделилась художник Ирина Чепенко. — При создании восточных образов мы хотели устроить многообразие цвета, который бы контрастировал с минималистичным, нежным Белогорьем. Мы вдохновлялись восточными базарами: на них всегда много цвета и в вышивках, и в коврах, и в специях, и в отделках.
Художник по костюмам Марина Ананьева признается, что в работе они акцентировали внимание на локальных, ярких цветах, допуская только полоски или какие-то ковровые вставки.
— Цвета песка, синего неба дарили нам возможность использовать желтый к бирюзовому или голубой к песочному, — говорит Марина Ананьева. — Но нам было важно не увлекаться узорчатостью, как мы это делали в Белогорье, для которого мы продумывали каждую отделку, каждую рюшу.
В фильме участвовало около 300 актеров массовых сцен. И каждому надо было придумать костюм. Как говорят художники, народный костюм часто воспринимается как клише — танцевальный коллектив в сарафанах и кокошниках. Художники картины этого не хотели. Вдохновлялись они мордовскими, марийскими, южнорусскими народными костюмами. В них сарафан как факт отсутствует. Наряд основывается на рубахах, поневах, юбках. И цветовая гамма более сдержанная. Основной колор — белый. Белогорье же. А Восток на контрасте — взрыв цвета.
Брутальный образ для Финиста и шубейка для Яги.
Интересно было создавать образ молодой Бабы-Яги. Исполнившая ее блистательная Юлия Пересильд ходит в платьях, шубейке, кафтане. Яга следит за собой и умеет наряжаться. Даже декольте продемонстрировала. Героиня Пересильд из сиквела должна была отличаться от образа из предыстории «Финист. Первый богатырь». Она кайфует от того, что пытается удержать свою молодость. Поэтому по роли колдунья не только отварами пользуется, но и придерживается здорового питания.
— Она ищет себя, она в поиске бесконечной вечной любви, приключений, эликсира молодости, ну и вообще в поиске, — добавила Юлия Пересильд. — Поэтому она отправляется на Восток. Ей очень нравятся здесь все эти восточные костюмы. И, конечно, восточные мужчины.
Прическами же героиня Юлии Пересильд похожа на персонажа в возрасте, которую играет Елена Яковлева. Только дреды у молодой Яги рыжие.
Образ Финиста для приквела решили сделать более брутальным.
— Нагружать героев весом и богатством костюма нельзя было. Легкость, цвет, сказочность, — рассказала Марина Ананьева. — Мы применили другой прием декорирования металла, из которого сделаны доспехи. Над костюмом работал мастер, и актер присутствовал при этом. Прямо при нем ковались детали и тут же примерялись. Мы хотели его сделать более мужественным. Сохранили сочетание цветов в костюме — красный и золотой.
Первый использован в костюме русского богатыря. А на Востоке Финист носит кафтан из рыжей кожи, расшитый золотом. В нем использовали элементы индийских украшений, детали свадебного наряда. У Финиста — пять рубах, шесть кафтанов, пара доспехов. А еще одевать надо было дублеров и каскадеров. И костюмы должны были быть дубликатами нарядов героев — с теми же швами, штопками, декором — и других рукодельных элементов. Если для обывателей ткань — это цвет и название, то для профессионалов это еще и фактура, качество, стоимость, суть и даже драматургия. Материалы художники стирали, красили, перекрашивали, фактурили, старили. А потом из них шили, расшивали, штопали.
— Сказочный жанр позволяет творческую свободу, но при этом опирается на архетипичные образы, такие как Финист, — говорит художник по гриму Ольга Афиногенова. — Для меня было важно обновить его образ, сохранив уважение к традициям русских и советских сказок. Моя цель — сделать этих героев близкими и понятными современному зрителю, чтобы они оставались примером для подражания.
А еще гример хотела видеть Финиста сексуальным и холеным. Чтобы он не стал пластмассовым. Всё же это богатырь.
Фильм получил оригинальное музыкальное сопровождение от популярной группы The Hatters.
— В песне для сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь» мы попытались соединить наше творчество, современный рок с удалой богатырской силушкой, — рассказал солист коллектива Юрий Музыченко. — Получился такой синтез сказки и современного звучания. Мы хотели передать очень мощное ощущение от истории, поэтому наша песня отлично подходит для грандиозного финала картины. Представьте, заканчивается добрый, сказочный фильм, играет наша музыка и все вдохновлены на добрые дела.
«Финист. Первый богатырь» совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия» при поддержке Фонда кино. В широкий прокат фильм выпустил дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).