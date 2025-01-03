Зеленский отказом от транзита газа из Российской Федерации уничтожает украинскую экономику, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он подчеркнул, что выгоду от действий Зеленского получат Соединённые Штаты, а также Катар.
«Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа — принесёт профит американским и катарским торговцам СПГ», — написал парламентарий в Telegram.
Кроме того, Дубинский отметил, что «шайка Зеленского» ликвидирует и другие отрасли экономики Украины «в угоду партнёрам».
Напомним, с 1 января прекратилась подача российского газа через Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение поставок российского газа через украинскую территорию ослабляет экономический потенциал Европы.