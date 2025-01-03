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Дубинский: Зеленский отказом от транзита газа уничтожает экономику Украины

С 1 января прекратилась подача российского газа через Украину.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский отказом от транзита газа из Российской Федерации уничтожает украинскую экономику, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что выгоду от действий Зеленского получат Соединённые Штаты, а также Катар.

«Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа — принесёт профит американским и катарским торговцам СПГ», — написал парламентарий в Telegram.

Кроме того, Дубинский отметил, что «шайка Зеленского» ликвидирует и другие отрасли экономики Украины «в угоду партнёрам».

Напомним, с 1 января прекратилась подача российского газа через Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прекращение поставок российского газа через украинскую территорию ослабляет экономический потенциал Европы.