Звездопад Квадрантиды станет первым в 2025 году

Пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается в ночь с 3 на 4 января.
В это время астрономы прогнозируют до 120 метеоров в час, что делает это явление первым звездопадом 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Наиболее удачное время для наблюдений — с полуночи до рассвета, когда радиант, то есть область вылета метеоров, будет находиться высоко в небе. При ясной погоде можно будет увидеть один-два метеора каждую минуту.
Напомним, 4 января, Земля достигнет перигелия — точки, где она максимально сблизится с Солнцем. Это обеспечит наблюдение самого большого солнечного диска в 2025 году.