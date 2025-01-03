Эксперт Кошман: Солнце при сближении с Землей будет выглядеть как обычно

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Солнце во время максимального в году сближения с Землей 4 января будет выглядеть как обычно, но если сравнить его диск с июльскими изображениями светила, то январское будет на 3% крупнее. Об этом сообщила ТАСС руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман.
4 января в 16:28 мск Земля окажется в перигелии — ближайшей к Солнцу точке орбиты. Расстояние между Солнцем и Землей сократится до минимума в году и составит 147 099 586 км. До максимума оно увеличится 5 июля, в момент прохождения самой дальней точки орбиты (афелия). В это время дистанция между ними составит 152 096 155,2 км.
«Видимый диаметр Солнца в этот день — наибольший в 2025 году (32 угловые минуты 31 секунда). Если сравнить его с диаметром самого “маленького” Солнца, которое наблюдается, когда Земля в начале июля находится на самом удаленном от него расстоянии, то разница составит всего 3%. Поэтому ничего особенного мы не увидим, в этот день Солнце будет выглядеть как обычно», — сказала ТАСС астроном.
До 20 января Солнце движется по созвездию Стрелец, а затем переходит в Козерог. Продолжительность дня на широте Москвы увеличится с 7 часов 7 минут в начале месяца до 8 часов 34 минут к его концу.
«Январь не лучший месяц для наблюдений Солнца, тем не менее, наблюдать новые образования на поверхности дневного светила можно в телескоп или бинокль. Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра», — уточнили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.