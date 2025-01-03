Эксперт Кошман: Солнце при сближении с Землей будет выглядеть как обычно

«Видимый диаметр Солнца в этот день — наибольший в 2025 году (32 угловые минуты 31 секунда). Если сравнить его с диаметром самого “маленького” Солнца, которое наблюдается, когда Земля в начале июля находится на самом удаленном от него расстоянии, то разница составит всего 3%. Поэтому ничего особенного мы не увидим, в этот день Солнце будет выглядеть как обычно», — сказала ТАСС астроном.