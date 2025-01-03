Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки

Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома. Байден заявил, что на фоне теракта в Новом Орлеане и взрыва электромобиля в Лас-Вегасе он провёл заседание «всего оборонного и разведывательного аппарата США». Байден уточнил, что потратил на это «много времени».