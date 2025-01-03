Байден начал первое после теракта в Новом Орлеане выступление с шутки

Действующий американский лидер Джо Байден пошутил про самого себя в ходе выступления в Белом доме после террористического акта в Соединённых Штатах.
Шутка прозвучала в самом начале выступления в резиденции президента в Вашингтоне, где проходила церемония назначения судей в судебные инстанции США.
«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден.
Участники церемонии встретили высказывание демократа смехом.
Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома. Байден заявил, что на фоне теракта в Новом Орлеане и взрыва электромобиля в Лас-Вегасе он провёл заседание «всего оборонного и разведывательного аппарата США». Байден уточнил, что потратил на это «много времени».
Напомним, в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу. Погибли 15 человек, ещё порядка 35 получили травмы. Кроме того, 42-летний Шамсуд Дин Джаббар открыл огонь по полицейским, но был ликвидирован ответным огнём. Власти признали случившееся терактом.
В Лас-Вегасе 37-летний американский военнослужащий Мэттью Ливельсбергер подорвал автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент случился около отеля, который принадлежит избранному президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу.
В результате взрыва Ливельсбергер погиб, ещё семь человек получили ранения.
Ранее в ФБР заявили, что теракт в Новом Орлеане не связан со взрывом Cybertruck в Лас-Вегасе.