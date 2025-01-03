Axios: Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана

«Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Это произошло на встрече, которая до сих пор оставалась секретной», — говорится в публикации.