Axios: Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана

Действующий американский лидер Джо Байден говорил о намерениях ударить по иранским ядерным объектам со своей командой, пишет Axios.
По данным источников издания, советник по нацбезопасности Джейк Салливан представил Байдену варианты «потенциальной атаки» Соединённых Штатов на ядерные объекты Ирана.
«Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января. Это произошло на встрече, которая до сих пор оставалась секретной», — говорится в публикации.
При этом Байден «не принял никакого финального решения данному вопросу». Источники рассказали, что «обсуждение было направлено на проработку возможных сценариев».
Ряд помощников Байдена, в том числе Салливан, полагают, что «ухудшение возможностей ПВО Ирана и ракетного вооружения» повысят шансы на успешный удар, а также снизят риск ответных действий Тегерана, а также эскалации в регионе.
Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что на протяжении последних двух десятилетий Вашингтон провёл ряд экспериментов, стремясь к смене режима в Иране, однако эти попытки не увенчались успехом.