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В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу украинцу

Об этом рассказали украинские журналисты.

Источник: Кадр из Youtube

В Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования напали на мужчину и сломали ему ногу, информирует украинское издание «Страна.ua».

«Сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу в Полтавской области», — говорится в публикации.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, на Украине проводится насильственная мобилизация. В частности, сотрудники ТЦК ловят мужчин на улицах и в общественном транспорте. Появляется множество сообщений о том, что военкомы применяют силу.

Ранее сообщалось, что житель города Сумы на Украине скончался от травм, полученных в военкомате.

Также стало известно, что в Закарпатской области женщины отбили украинца от сотрудников территориального центра комплектования.