В Полтавской области сотрудники военкомата сломали ногу украинцу

В Полтавской области сотрудники территориального центра комплектования напали на мужчину и сломали ему ногу, информирует украинское издание «Страна.ua».
«Сотрудники ТЦК сломали мужчине ногу в Полтавской области», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, на Украине проводится насильственная мобилизация. В частности, сотрудники ТЦК ловят мужчин на улицах и в общественном транспорте. Появляется множество сообщений о том, что военкомы применяют силу.
Ранее сообщалось, что житель города Сумы на Украине скончался от травм, полученных в военкомате.
Также стало известно, что в Закарпатской области женщины отбили украинца от сотрудников территориального центра комплектования.