В трех регионах Казахстана закрыли автодороги

По данным пресс-службы «КазАвтоЖола», это связано с ухудшением погодных условий.
В Костанайской области:
- а/д «Екатеринбург — Алматы» км 683−729, уч. (с. Сарыколь — гр. СКО);
- а/д «Костанай — Аулиеколь-Сурган» км 108−232, уч. (с. Аулиеколь — гр. Акмолинской обл.).
В Северо-Казахстанской области — а/д «Екатеринбург-Алматы» км 729−768, уч. (гр. Костанайской обл. — с. Токсан).
В Акмолинской области:
- а/д «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км 232−260 (гр. Костанайской обл. — п. Сурган);
- а/д «Жезказган — Петропавловск» 537−553 км (п. Бузулук — п. Сурган);
- а/д «Жаксы — Есиль — Бузулук 71−82 км (п. Аксай — п. Бузулук).
“Ориентировочное время открытия дороги 3 января в 09:00”.
Также в Акмолинской области с 07:20 ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги «Астана — Петропавловск» км 18−232, уч. (г. Астана — г. Щучинск). Ориентировочное время открытия в 11.00.
Позвонив в колл-центр 1403, можно получить дополнительную информацию в любое время суток.