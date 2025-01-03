Звезда фильма «Апокалипсис» Янгблад арестован в Греции

Американский актер Руди Янгблад, известный по роли в фильме Мела Гибсона «Апокалипсис», был арестован в Греции за угрозы полицейскому и нарушение общественного порядка.
Ему также грозит депортация из-за истечения срока действия визы, как сообщает информационный сайт газеты Нафтемпорики.
Инцидент произошел 27 декабря 2024 года в районе Кипсели, когда актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в служебный мотоцикл возле полицейского участка. Подойдя к нему для проверки состояния, полицейский стал свидетелем агрессивной реакции Янгблада, после чего его задержали по обвинению в хулиганстве, угрозах и хранении оружия — у актера был нож.
Поскольку арест был произведен в момент совершения правонарушения, Янгблад был доставлен в суд 2 января, где ему был вынесен приговор: 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на три года. Это фактически является условным наказанием.
Позднее стало известно, что в конце ноября истек срок действия визы актера, и ему предстоит административная депортация. 42-летний Янгблад находился в Греции на съемках фильма и не покинул страну, так как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. В настоящее время актер находится в следственном изоляторе в полицейском участке района Галаци, где ожидает начала процедуры депортации.
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