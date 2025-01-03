Звезда фильма «Апокалипсис» Янгблад арестован в Греции

Позднее стало известно, что в конце ноября истек срок действия визы актера, и ему предстоит административная депортация. 42-летний Янгблад находился в Греции на съемках фильма и не покинул страну, так как врач запретил ему путешествовать из-за проблем со здоровьем. В настоящее время актер находится в следственном изоляторе в полицейском участке района Галаци, где ожидает начала процедуры депортации.