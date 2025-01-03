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WSJ: республиканец Каплан займёт пост в компании Meta

По данным СМИ, компания Марка Цукерберга «пытается задобрить» Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Член Республиканской партии Соединённых Штатов Джоэл Каплан будет занимать должность главы компании Meta* по международным отношениям, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время данный пост занимает Ник Клегг. Каплан является его заместителем.

«Компания Meta Platforms заменяет Ника Клегга на его заместителя-республиканца Джоэла Каплана», — говорится в публикации.

По данным Financial Times, компания Meta «попыталась задобрить» избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В Meta заявили, что «цензура в её соцсетях была слишком жёсткой».

Кроме того, по информации журналистов, Meta пожертвовала в инаугурационный фонд республиканца миллион долларов «в рамках усилий» её основателя Марка Цукерберга «по налаживанию отношений» с Трампом.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.