WSJ: республиканец Каплан займёт пост в компании Meta

Член Республиканской партии Соединённых Штатов Джоэл Каплан будет занимать должность главы компании Meta* по международным отношениям, пишет The Wall Street Journal.
В настоящее время данный пост занимает Ник Клегг. Каплан является его заместителем.
«Компания Meta Platforms заменяет Ника Клегга на его заместителя-республиканца Джоэла Каплана», — говорится в публикации.
По данным Financial Times, компания Meta «попыталась задобрить» избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В Meta заявили, что «цензура в её соцсетях была слишком жёсткой».
Кроме того, по информации журналистов, Meta пожертвовала в инаугурационный фонд республиканца миллион долларов «в рамках усилий» её основателя Марка Цукерберга «по налаживанию отношений» с Трампом.
Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.