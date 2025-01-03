Суд в РФ обязал «Яндекс» закрыть доступ к фото и картам НПЗ

Как указал представитель надзорного ведомства в обосновании своих требований, в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса было установлено, что в свободном доступе сервиса компании находится информация обо всех объектах ставшего предметом спора НПЗ в одном из российских регионов на территории, имеющей стратегически важное значение. Отмечается, что предприятие «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции». Так, например, только в 2024 году этот комплекс четырежды подвергался «вражеским атакам киевского режима с использованием БПЛА», в результате которых пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники были ранены.