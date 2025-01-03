Небольшое похолодание до −15 ожидается в Иркутске 3 января

Сегодня, 3 января, в Иркутске ожидается небольшое похолодание до −13…-15. Однако день выдастся без осадков. Об этом КП-Иркутск рассказали в Гидрометцентре Иркутска.
— 3 января в Иркутске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный до пяти метров в секунду, — рассказывают синоптики.
По Иркутской области же пройдет небольшой снег. Ртутный столбик опустится до −12…-17. Однако в пониженных формах рельефа −20…-25. А вот жители западных и Слюдянских районов увидят на градуснике до 6…-11.