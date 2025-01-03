Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович с иронией прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который назвал приостановку транзита газа «победой Украины и её союзников».
«Единственный осязаемый результат такой политики — это подрыв конкурентоспособности Европы. Поздравляю, Радек», — написал политолог в соцсети X*.
Кошкович подчеркнул, что отказ украинской стороны от транзита газа РФ нанесёт удар по «конкурентоспособности» европейских государств. Он также отметил, что Европа по-прежнему продолжит получать российский газ, однако по более высокой цене.
Напомним, с 1 января текущего года прекратилась подача российского газа через Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это ослабляет экономический потенциал Европы.
Украинский парламентарий Александр Дубинский отметил, что Зеленский отказом от транзита газа из Российской Федерации уничтожает украинскую экономику.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.