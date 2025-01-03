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Синоптики пообещали мокрый снег и до +1 градуса в Омской области 3 января

Источник: Комсомольская правда

В пятницу днем в Омской области потеплеет до +1 градуса. О том, какая будет погода в Омске 3 января 2024, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Температура воздуха днем составит от −4 до +1 градуса. На большей части Омской области ожидаются осадки в виде снега, в том числе мокрого.

Местами возможны гололедные отложения (например, на проводах). Ветер юго-западный со скорость от 7 до 12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.

Ранее мы сообщали, что омские дорожники вышли на уборку улиц города после новогодних праздников.