«Рёнхап»: на митинг в поддержку Юн Сок Ёля пришли свыше тысячи человек

Около 1,2 тысячи человек пришли на митинг в поддержку лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля, информирует «Рёнхап».
По данным агентства, митинг начался около 07:00 по местному времени (01:00 мск). По информации на 03:30 мск в нём участвовали около 1,2 тысячи человек.
На месте находятся 2,7 тысячи сотрудников полиции.
Напомним, в резиденцию президента Южной Кореи прибыли сотрудники управления антикоррупционных расследований. Они намерены арестовать Юн Сок Ёля. Ордер на арест был выдан после того, как тот три раза не явился на допрос по делу о мятеже.
Арест пытаются предотвратить военные. По последним данным, силовики миновали кордоны военнослужащих. «Рёнхап» пишет, что им предстоит договориться с охраной Юн Сок Ёля.
Ранее сообщалось, что в резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными.