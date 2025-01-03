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Стоимость проезда в автобусе Ангарск-Иркутск подорожает на 10 ₽

Изменения вступят в силу уже завтра, 4 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стоимость проезда по маршрутам Ангарск — Иркутск была проиндексирована. Теперь билет будет стоить 170 рублей. Хотя ранее пассажирам проезд обходился в 160 рублей. Изменения вступят в силу уже завтра, 4 января. Об этом КП-Иркутск рассказал официальный перевозчик.

— Уважаемые пассажиры. Стоимость проезда по маршрутам Ангарск — Иркутск.

№ 372 и № 375 поднимется с 4 января 2025 года, — указано на сайте перевозчика.

Перевозчик отмечает, что повышение стоимости проезда связано с принятием Государственной Думой Федерального Закона о добавлении к стоимости проезда налога на добавленную стоимость в 2025 году.