Стоимость проезда в автобусе Ангарск-Иркутск подорожает на 10 ₽

Стоимость проезда по маршрутам Ангарск — Иркутск была проиндексирована. Теперь билет будет стоить 170 рублей. Хотя ранее пассажирам проезд обходился в 160 рублей. Изменения вступят в силу уже завтра, 4 января. Об этом КП-Иркутск рассказал официальный перевозчик.
— Уважаемые пассажиры. Стоимость проезда по маршрутам Ангарск — Иркутск.
№ 372 и № 375 поднимется с 4 января 2025 года, — указано на сайте перевозчика.
Перевозчик отмечает, что повышение стоимости проезда связано с принятием Государственной Думой Федерального Закона о добавлении к стоимости проезда налога на добавленную стоимость в 2025 году.