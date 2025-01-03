Стоимость проезда в автобусе Ангарск-Иркутск подорожает на 10 ₽

Стоимость проезда по маршрутам Ангарск — Иркутск была проиндексирована. Теперь билет будет стоить 170 рублей. Хотя ранее пассажирам проезд обходился в 160 рублей. Изменения вступят в силу уже завтра, 4 января. Об этом КП-Иркутск рассказал официальный перевозчик.