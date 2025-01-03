Спецназ «Вега» захватил замаскированные БТР MaxxPro и бронемашину «Козак»

Российские военные захватили бронетранспортёры International MaxxPro и бронеавтомобиль «Козак» Вооружённых сил Украины на красноармейском участке, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что замаскированную технику противника обнаружили и захватили бойцы отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр».
«Военнослужащие отряда специального назначения “Вега” группировки войск “Центр”, выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении специальной военной операции, захватили бронетранспортёр International MaxxPro и бронеавтомобиль “Козак” ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Спрятанную технику обнаружили с помощью беспилотных летательных аппаратов. Боевое охранение подразделения Вооружённых сил Украины поразили расчёты FPV-дронов. Затем координаты техники получила передовая группа.
Спецназ «Вега» захватил бронемашины практически с полным боекомплектом и без критических повреждений. В Минобороны рассказали, что у MaxxPro повреждён диск.
«Два автомобиля в исправном состоянии. У MaxxPro только диск повреждён. А “Козак” в исправном состоянии. Обе машины запускаются, передвигаются», — сказал командир группы с позывным «Шах».
После небольшого ремонта технику эвакуировали в тыловой район. Она будет использована для обучения военных «поражению наиболее уязвимых мест этой техники в ходе выполнения боевых задач».
Ранее сообщалось, что российские десантники эвакуировали в тыл из Кореневского района Курской области практически неповреждённый американский бронетранспортёр М113, брошенный Вооружёнными силами Украины после подрыва на мине.