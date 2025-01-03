Кита Минке сняли у берегов юга Приморья

Специалисты национального парка «Земля леопарда» распространили видео кита Минке, снятого в Дальневосточном морском заповеднике.
Северный малый полосатик показался на глаза государственным инспекторам в бухте Спасения. Видео снято на восточном участке Дальневосточного морского заповедника в ходе антибраконьерского рейда в восточном участке Дальневосточного морского заповедника.
Телеграм-канал национального парка приводит слова ведущего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Алексея Трухина. Он объясняет появление кита у берегов заповедника особенностями его питания. По словам Трухина, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике.
Сейчас в прибрежные бухты массово заходят корюшка, сельдь и другие стайные рыбы. Поэтому китов у приморских берегов будут видеть чаще.
Популяция малых полосатиков не пострадала в ходе интенсивного китобойного промысла в середине прошлого века. Из-за относительно малых размеров киты Минке не представляли серьёзного интереса для китобоев.