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Кита Минке сняли у берегов юга Приморья

Малый полосатик показался на глаза людям в Дальневосточном морском заповеднике.

Источник: Фонд Природа и люди

Специалисты национального парка «Земля леопарда» распространили видео кита Минке, снятого в Дальневосточном морском заповеднике.

Северный малый полосатик показался на глаза государственным инспекторам в бухте Спасения. Видео снято на восточном участке Дальневосточного морского заповедника в ходе антибраконьерского рейда в восточном участке Дальневосточного морского заповедника.

Телеграм-канал национального парка приводит слова ведущего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Алексея Трухина. Он объясняет появление кита у берегов заповедника особенностями его питания. По словам Трухина, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике.

Сейчас в прибрежные бухты массово заходят корюшка, сельдь и другие стайные рыбы. Поэтому китов у приморских берегов будут видеть чаще.

Популяция малых полосатиков не пострадала в ходе интенсивного китобойного промысла в середине прошлого века. Из-за относительно малых размеров киты Минке не представляли серьёзного интереса для китобоев.

флора и фауна