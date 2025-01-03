Кита Минке сняли у берегов юга Приморья

Телеграм-канал национального парка приводит слова ведущего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Алексея Трухина. Он объясняет появление кита у берегов заповедника особенностями его питания. По словам Трухина, рацион кита Минке преимущественно состоит из стайных рыб, которые обитают в Дальневосточном морском заповеднике.