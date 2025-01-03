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Четыре БПЛА были уничтожены в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили беспилотники В Каменском и Усть-Донецком районах.

Источник: Комсомольская правда

В небе над Ростовской областью в ночь на пятницу, 3 января, силы ПВО уничтожили четыре дрона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили в Каменском и Усть-Донецком районах. Как доложили оперативные службы, пострадавших и разрушений на земле нет.

Напомним, в среду, первого января, над Ростовской областью были уничтожены пять БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

А в Таганроге в ночь с первого на второе января была объявлена воздушная тревога. Об отбое беспилотной опасности сообщили лишь в 06:00 2 января.