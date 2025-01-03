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Как блогер превратил дорогу в мусорную свалку

Сегодня ради лайков и просмотров некоторые блогеры готовы на всё.

Источник: Соцсети

Казалось бы, креативность в контенте — это хорошо, но иногда она выходит за рамки здравого смысла. Очередной пример тому — случай с «туалетной горой» в центре дороги, который вызвал возмущение общественности и внимание правоохранительных органов.

Что произошло?

30 декабря прошлого года один отечественный блогер решил продемонстрировать опасный трюк, построив гигантскую гору из туалетной бумаги прямо на дороге. Он забрался на неё, а его знакомый на автомобиле «Жигули» на полном ходу врезался в эту гору. Блогер при этом эффектно перепрыгнул через машину. Результат? Видео с трюком набрало более 4 миллионов просмотров после публикации 31 декабря.

Загрязнение вместо шоу

После съёмки команда блогера просто уехала, оставив за собой разбросанную по округе туалетную бумагу. Убирать последствия их «творчества» пришлось местным жителям.

В дело вмешались правоохранительные органы и экологическая инспекция. Блогера оштрафовали на 1 миллион 875 тысяч сумов за загрязнение окружающей среды. Его знакомого, управлявшего автомобилем, также привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Ну и конечно со всеми была проведена традиционная профилактическая беседа.

Что дальше?

История могла бы выглядеть смешной, если бы она не была такой грустной. В погоне за просмотрами блогеры все чаще забывают об элементарных нормах приличия, безопасности и уважения к окружающим.

Почему подобное поведение становится нормой? Ответ прост: одобрение в виде лайков и просмотров перевешивает здравый смысл. Но за этим одобрением часто кроется непонимание реальной ответственности за свои поступки.

Подобные ситуации — повод задуматься о необходимости более строгого контроля за такими выходками. Легкий штраф, профилактическая беседа и обещание «больше не делать» — это недостаточная мера. Безответственные трюки, подвергающие опасности жизни людей, должны караться более серьезно.

экология