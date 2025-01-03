Как блогер превратил дорогу в мусорную свалку

30 декабря прошлого года один отечественный блогер решил продемонстрировать опасный трюк, построив гигантскую гору из туалетной бумаги прямо на дороге. Он забрался на неё, а его знакомый на автомобиле «Жигули» на полном ходу врезался в эту гору. Блогер при этом эффектно перепрыгнул через машину. Результат? Видео с трюком набрало более 4 миллионов просмотров после публикации 31 декабря.