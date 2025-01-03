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В Башкирию пришла январская оттепель

В Башкирию пришла январская оттепель.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 47% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Башинформ

В Башкирию пришло аномальное тепло. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в республике потеплеет до +4°.

Сегодня, 3 января, ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами до умеренных, днем по югу без осадков. В отдельных районах метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного Температура воздуха днем составит +3,-2°.

В субботу, 4 января, также возможны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем −1,+4°.

В воскресенье, 5 января, прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут 0,-5°, днем −1,+4°.