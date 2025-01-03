51 автомобиль скорой помощи приобретут для Иркутской области

Кстати, на закупку автомобилей из регионального бюджета направят 300 миллионов рублей. Планируется, что машины класса В получат 36 медорганизаций региона. К слову, уже сейчас автопарк отделений и станций скорой медицинской помощи Приангарья насчитывает более 400 машин.