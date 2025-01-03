Челябинскую область накроет аномально тёплая плюсовая погода

— 3 января в Челябинской области ожидаются смешанная фаза осадков, гололедные явления, снежные заносы и метели. Всё это будет сопровождаться сильным ветром, в отдельных районах с порывами до 23 м/с, — рассказали синоптики местного Гидрометцентра.
Отклонение будет аномальным, до 10−12 градусов в сторону тепла, ожидаются дневные оттепели до +3 градусов как во всём регионе, так и в его столице.
Судя по прогнозу «Яндекс. Погоды», аномальное тепло и «плюс» продержатся до воскресенья, 5 января. В ночь на понедельник столбики термометров вновь уйдут в ощутимый «минус».
Во вторник, 7 января, в одном из челябинских храмов пройдёт множество мероприятий, посвящённых празднованию Рождества Христова. Гостей и жителей города ожидают концерт, игры, конкурсы, творческие мастер-классы и многое другое. Ознакомиться с подробной программой можно в нашем материале.