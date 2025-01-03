Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинскую область накроет аномально тёплая плюсовая погода

В ближайшие сутки атмосферный фронт, перемещаясь по территории Уральского региона, наделает удивительных дел. Кроме аномального тепла он принесёт в Челябинскую область и неприятности.

Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 47% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Pchela.News

— 3 января в Челябинской области ожидаются смешанная фаза осадков, гололедные явления, снежные заносы и метели. Всё это будет сопровождаться сильным ветром, в отдельных районах с порывами до 23 м/с, — рассказали синоптики местного Гидрометцентра.

Отклонение будет аномальным, до 10−12 градусов в сторону тепла, ожидаются дневные оттепели до +3 градусов как во всём регионе, так и в его столице.

Судя по прогнозу «Яндекс. Погоды», аномальное тепло и «плюс» продержатся до воскресенья, 5 января. В ночь на понедельник столбики термометров вновь уйдут в ощутимый «минус».

Во вторник, 7 января, в одном из челябинских храмов пройдёт множество мероприятий, посвящённых празднованию Рождества Христова. Гостей и жителей города ожидают концерт, игры, конкурсы, творческие мастер-классы и многое другое. Ознакомиться с подробной программой можно в нашем материале.