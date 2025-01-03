В Башкирии 3 января ожидается мокрый снег и метель

В Уфе и Башкирии 3 января 2024 года прогнозируется облачная погода, днем с прояснениями. По данным метеорологов, республику накроют мокрый снег и даже дождь, местами прогнозируется гололед, снежные заносы и гололедица.
В Уфе 3 января будет юго-западный ветер 9−14 метров в секунду с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0, −2, днем ожидается потепление до +1, +3.
В МЧС по Башкирии предупреждают водителей об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров и менее. В отдельных районах республики прогнозируется метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
Такая погода сохранится как минимум до вечера.
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