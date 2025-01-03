В Башкирии 3 января ожидается мокрый снег и метель

В МЧС по Башкирии предупреждают водителей об ухудшении видимости на дорогах до 500 метров и менее. В отдельных районах республики прогнозируется метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.