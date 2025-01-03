Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма

«Как и в Севастополе, где есть “римские водоводы”, которые из источников вели в город воду — и до сих пор можно найти остатки асбестоцементных трубопроводов в горах, — так и в Симферополь подводилась вода, в том числе в центр. И здесь, из фонтанов, люди ее набирали. Есть даже улица Малофонтанная, где в том числе проходил трубопровод, а на площади раздавалась вода», — сказал он.