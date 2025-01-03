Резиденцию Кыш-бабая в Башкирии посетили 2000 человек.

Резиденция Кыш-бабая в Башкирии, которая открылась в конце декабря у подножия шихана Торатау, стала излюбленным местом для туристов со всех уголков республики и соседних регионов. По данным на 2 января, резиденцию посетили около двух тысяч человек, в том числе гости из Москвы, Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Челябинска и других городов России. Количество гостей каждый день увеличивается.
«Чаще всего детишки рассказывают Кыш-бабаю стихотворение Есенина “Белая берёза”, — говорит его внучка Кархылыу. Это как русская Снегурочка.
Ранее мы рассказывали, что главная резиденция башкирского Деда Мороза заработала в конце декабря рядом с визит-центром в геопарке «Торатау».
Как написал Глава республики Радий Хабиров, на все новогодние каникулы здесь запланирована большая программа для детей и взрослых — можно кататься на лошадях, снегоходах, участвовать в неродных забавах, играх и мастер-классах. Этнокомплекс работает каждый день с 11:00 до 22:00.