Жертв авиакатастрофы Ту-154 3 января вспоминают в Иркутской области

Самолёт вылетел из Иркутска в Москву в 11:59, однако через 3 минуты и 45 секунд после взлёта на высоте 4 тысячи метров разрушился воздушный стартер одного из двигателей, который не отключился после запуска и продолжал работать на высоких оборотах при открытых кранах отбора воздуха от двигателей. Вылетевший из корпуса диск турбины пробил воздушные, топливные и масляные магистрали второго двигателя и повредил обшивку. Начался пожар в отсеке двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку в Иркутске, однако на подлёте к городу системы управления отказали полностью. На скорости в 510 километров в час воздушное судно упало на ферму в 13,5 километрах от аэропорта.