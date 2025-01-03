Жертв авиакатастрофы Ту-154 3 января вспоминают в Иркутской области

Самолёт вылетел из Иркутска в Москву в 11:59, однако через 3 минуты и 45 секунд после взлёта на высоте 4 тысячи метров разрушился воздушный стартер одного из двигателей, который не отключился после запуска и продолжал работать на высоких оборотах при открытых кранах отбора воздуха от двигателей. Вылетевший из корпуса диск турбины пробил воздушные, топливные и масляные магистрали второго двигателя и повредил обшивку. Начался пожар в отсеке двигателя. Экипаж запросил аварийную посадку в Иркутске, однако на подлёте к городу системы управления отказали полностью. На скорости в 510 километров в час воздушное судно упало на ферму в 13,5 километрах от аэропорта.
На борту воздушного судна находились 115 пассажиров и 9 членов экипажа — все они погибли. Также умер один из работников фермы. Таким образом, авиакатастрофа унесла жизни 125 человек. Опознать смогли 74 из них. Через 13 лет после трагедии на месте крушения самолёта открыли православный храм во имя святителя Софрония Иркутского.