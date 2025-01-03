Как вести себя в условиях гололедицы: в МВД дали рекомендации водителям и пешеходам

Запрещена эксплуатация автомобиля, не оборудованного зимними шинами или с износом протектора выше предельно допустимого значения. В МВД посоветовали с особой осторожностью проезжать пешеходные переходы, мосты, закругления дороги, подъемы и спуски, открытые продуваемые участки местности. Водителям следует включать фары, чтобы быть заметнее для других участников дорожного движения. Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозиться в специальных удерживающих устройствах, закрепленных согласно инструкции. Пешеходам необходимо помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, тем более на скользком покрытии. Необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах и лишь убедившись, что все автомобили успевают остановиться. Также в непогоду нужно носить одежду повышенной видимости, а в темноте обязательно обозначать себя световозвращающими элементами, особенно при движении по обочине или краю проезжей части. Не советуют использовать наушники.