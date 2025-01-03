В небе над Самарой два самолета зафиксировали фантомные метки

В воздушном пространстве над Самарой два самолета получили сигналы предупреждения о столкновении ТCAS 1 и 2 января. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident. В сообщении говорится, что при этом никаких других воздушных судов поблизости не было.
В среду, 1 января, в 14:09 в зоне ответственности Самарской системы организации воздушного движения рейс Москва из Шереметьево, летевший в Уфу доложил о срабатывании ТЦАС. Прибор показывал наличие от трех до девяти меток слева на удалении от 2 до 15 миль в одну линию. При этом никаких других самолетов поблизости не было. Авиалайнер продолжил полет на аэродром назначения.
2 января пилоты рейса AFL1216 Москва — Самара в 00:26 московского времени доложили о срабатывании того же сигнала предупреждения об опасности. Других самолетов также не было обнаружено, рейс приземлился в Самаре.