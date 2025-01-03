В небе над Самарой два самолета зафиксировали фантомные метки

В среду, 1 января, в 14:09 в зоне ответственности Самарской системы организации воздушного движения рейс Москва из Шереметьево, летевший в Уфу доложил о срабатывании ТЦАС. Прибор показывал наличие от трех до девяти меток слева на удалении от 2 до 15 миль в одну линию. При этом никаких других самолетов поблизости не было. Авиалайнер продолжил полет на аэродром назначения.