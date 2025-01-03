Рождественское меню — 2025: традиционные блюда с рецептами и фото

Какой же праздник в начале года в России без салата оливье? Это неизменная классика, которая уже давно стала символом рождественского застолья и семейного уюта. Нежные кубики картофеля, моркови, яиц, горошка и соленых огурцов, дополненные мясом или колбасой, соединяются с мягкой майонезной заправкой. Оливье — это не просто салат, а вкус детства и добрая традиция, объединяющая за праздничным столом разные поколения.