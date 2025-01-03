GTA VI, Doom: Dark Ages, Civilization VII и еще 5 самых ожидаемых игр 2025 года

Metroid — это одна из самых известных франшиз Nintendo, которая по популярности уступает разве что Super Mario и Zelda. Является одним из родоначальников и законодателей жанра «метроидвания», главными атрибутом которого является прокачка героя, постепенное открытие большого мира, а также изобретательные бои с боссами. Большая часть игр серии Metroid имеют двухмерную перспективу, но четвертая получит элементы шутера с видом от первого лица. Последний раз разработчики заигрывали с этим жанром аж в 2002 году в игре Metroid Prime. Причем эксперимент оказался удачным — Metroid Prime до сих пор считается одной из лучших частей в серии. Про сюжет Metroid Prime 4 известно крайне мало — из единственного трейлера игры можно понять только то, что в ней появится Силукс — один из главных злодеев вселенной Metroid. А еще трейлер дает понять, что Metroid Prime 4 сохранит мрачную атмосферу космического ужастика, вдохновленного фильмом «Чужой». Нельзя не отметить и довольно богатый визуальный стиль игры, который наталкивает некоторых геймеров и журналистов на мысль о том, что Metroid Prime 4 станет одной из первых игр для Switch 2, будущей консоли Nintendo, запланированной как раз на 2025 год.