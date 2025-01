GTA VI, Doom: Dark Ages, Civilization VII и еще 5 самых ожидаемых игр 2025 года

Mafia: The Old Country — это долгожданная новинка в серии игр Mafia от разработчиков из Hangar 13. Как несложно догадаться по названию, проекты этой франшизы посвящены итальянской организованной преступности. Однако, поскольку данная серия была вдохновлена фильмами «Крестный отец», события предыдущих трех частей Mafia разворачивались в США. The Old Country же станет первой игрой в серии, где гангстерская тематика сохранится, но местом действия наконец-то выступит Италия. Исторический период — начало XX века. Антигерой — бедный молодой шахтер и сирота Энцо Фавара, по иронии судьбы получивший шанс присоединиться к влиятельной мафиозной семье Дона Торризи. Под управлением игрока ему предстоит пройти тяжелый, кровавый и полный сложных моральных дилемм путь от шестерки до уважаемого лейтенанта. Разработчики обещают, что бои в игре станут более тактическими, а сюжет — гораздо разветвленнее. Выглядеть, судя по трейлеру, проект также будет потрясающе. Как минимум за счет насыщенных деталями пейзажей Сицилии.