Московская милиция поймала банду Дедов Морозов благодаря наколкам

Всего за несколько дней декабря в столице произошла серия краж. Под видом Деда Мороза и Снегурочки в квартиры состоятельных москвичей приходили воры. Всего через несколько минут они выносили из дома все ценности и даже технику. Правда, об этом в прессе не сообщалось.