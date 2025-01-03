Эксперт Кислый: пещера «Таврида» могла использоваться древними людьми для укрытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Пещера «Таврида» в Крыму могла использоваться древними людьми в качестве временного укрытия, об этом свидетельствуют останки человека и осколки керамики бронзового века, впервые обнаруженные в ней. Такое предположение в беседе ТАСС высказал ведущий научный сотрудник отдела археологии каменного века Института археологии Крыма РАН, доктор исторических наук Александр Кислый.
Пещера была обнаружена случайно при строительстве скоростной трассы «Таврида» в 2018 году. В пещере были обнаружены останки ископаемых животных: медведей, гиен, больших саблезубых кошек — гомотериев, слонов и других. Пещера стала одним из главных научных открытий в России и получила у исследователей название «капсула времени». Ранее археологических находок в пещере не было.
«Были обнаружены разрозненные останки пяти человек, осколки лепной керамики и изделий, выполненных на гончарном круге, что бывает очень редко. Примерная датировка III-I века до нашей эры», — рассказал Кислый.
Останки двух мужчин 22 и 50 лет, трех мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет были обнаружены примерно в пяти метрах от исторического входа в пещеру, который раскопали недавно. Ученый предполагает, что неподалеку от пещеры на горном склоне в древние времена могло находится поселение, а у пещеры могла быть хозяйственная яма куда и попали останки людей, керамика.
Археолог считает, что пещера вряд ли была местом, где жили люди. Но ее могли использовать как временное укрытие от непогоды. Могла ли быть пещера обитаемой в период каменного века пока неизвестно. В конце XIX века не так далеко от «Тавриды» была найдена первая в России стоянка человека мустьерской эпохи. В самой же пещера «Таврида» никаких признаков обитания древнего человека не обнаружено. На поверхности были найдены предположительно кремневые сколы, похожие на орудия труда, но связаны они или нет с пещерой, выводы делать рано.
О пещере.
По данным Русского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 2 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5 — 1,8 млн лет. Среди находок — останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов, гиены. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.
В 2022 году на базе пещеры открылся научный спелео-палеонтологический комплекс Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского проводятся экскурсии, ведется научная работа.