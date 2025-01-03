Эксперт Кислый: пещера «Таврида» могла использоваться древними людьми для укрытия

Археолог считает, что пещера вряд ли была местом, где жили люди. Но ее могли использовать как временное укрытие от непогоды. Могла ли быть пещера обитаемой в период каменного века пока неизвестно. В конце XIX века не так далеко от «Тавриды» была найдена первая в России стоянка человека мустьерской эпохи. В самой же пещера «Таврида» никаких признаков обитания древнего человека не обнаружено. На поверхности были найдены предположительно кремневые сколы, похожие на орудия труда, но связаны они или нет с пещерой, выводы делать рано.