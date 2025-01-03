Создан архив данных о Таганрогском заливе для прогноза уровня Азовского моря

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты Морского гидрофизического института (МГИ) РАН в Севастополе создали архив многолетних массивов спутниковых данных о Таганрогском заливе Азовского моря. Результаты этой работы, выполненной в рамках крупного научного проекта при поддержке Минобрнауки РФ, будут полезны для судоходства и иной хозяйственной деятельности в районе, сообщили в пресс-службе министерства.
«Падение уровня моря (ветровые сгоны) в заливе являются достаточно частыми явлениями, а уровень может падать до 2 м. Результаты исследования помогают прогнозировать условия для судоходства, состояния морских экосистем, включая бентос (живые организмы, обитающие на дне и в донном грунте — прим. ТАСС), и точнее учитывать риски хозяйственной деятельности», — отметили в пресс-службе.
Архив и созданная на его основе математическая модель сгонно-нагонных явлений (колебаний уровня воды под воздействием ветра) позволяют прогнозировать точные характеристики зоны осушки в зависимости от скорости и продолжительности ветра и предсказывать развитие сгона в заливе. Ученые провели систематизацию снимков высокого и среднего разрешения в оптическом и инфракрасном диапазонах за период с 1985 года по настоящее время.
«Нами впервые систематизированы данные за многолетний период по проявлению сгонов в спутниковых данных. Показано, что оптические спутниковые снимки с высоким пространственным разрешением позволяют получать характеристики сгонов — пространственные особенности и продолжительность. Зафиксированы зоны осушки дна с площадями до 350 кв. км, а отступление воды от берега может достигать 7−8 км», — рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследований МГИ РАН Сергей Станичный.
Особенностью данной работы, как отметил ученый, является проведение модельных расчетов и настройка модели по фиксируемым на спутниковых изображениях параметрам зоны осушки дна. Получена простая зависимость площади зоны осушки от скорости и продолжительности ветра.