Создан архив данных о Таганрогском заливе для прогноза уровня Азовского моря

Архив и созданная на его основе математическая модель сгонно-нагонных явлений (колебаний уровня воды под воздействием ветра) позволяют прогнозировать точные характеристики зоны осушки в зависимости от скорости и продолжительности ветра и предсказывать развитие сгона в заливе. Ученые провели систематизацию снимков высокого и среднего разрешения в оптическом и инфракрасном диапазонах за период с 1985 года по настоящее время.