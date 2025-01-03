Нарушения в работе медцентра устранили в Хабаровске

В октябре 2024 года жительница Хабаровска отправила письменное обращение в Клинико-диагностический центр по поводу получения медицинской помощи. Однако в установленный законом 30-дневный срок ее заявление так и не было рассмотрено, ответ от учреждения она не получила. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.