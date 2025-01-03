Нарушения в работе медцентра устранили в Хабаровске

В октябре 2024 года жительница Хабаровска отправила письменное обращение в Клинико-диагностический центр по поводу получения медицинской помощи. Однако в установленный законом 30-дневный срок ее заявление так и не было рассмотрено, ответ от учреждения она не получила. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Прокуратура отреагировала на нарушение. В адрес исполняющего обязанности главного врача внесено представление. Также было инициировано привлечение руководителя к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», — рассказали в ведомстве.
После вмешательства прокурора нарушение было устранено, заявительнице направлен ответ.