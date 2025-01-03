В Екатеринбурге закрыли въезд в Исторический сквер

В мэрии сообщали, что полностью перекрыть въезд для транспортных средств в сквер не получится. Барьер будет мешать проезду уборочной техники, а также машинам, которые привозят сцены и аппаратуру в праздничные дни. Как ранее писал портал Е1, глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова говорила, что по поводу этой проблемы множество раз мэрия обращалась в ГАИ. Однако реакции также не было.