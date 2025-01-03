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В Екатеринбурге закрыли въезд в Исторический сквер

Заехать на машине со стороны Малышева больше нельзя.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге заехать на автомобиле в Исторический сквер больше нельзя. Въезд со стороны улицы Малышева оказался перекрыт. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Коренной екатеринбуржец» Дмитрий Москвин.

Ранее жители уральской столицы неоднократно жаловались на то, что в Исторический сквер регулярно заезжают автомобили. Из-за этого возле Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ появлялись стихийные парковки.

В мэрии сообщали, что полностью перекрыть въезд для транспортных средств в сквер не получится. Барьер будет мешать проезду уборочной техники, а также машинам, которые привозят сцены и аппаратуру в праздничные дни. Как ранее писал портал Е1, глава комитета благоустройства Тамара Благодаткова говорила, что по поводу этой проблемы множество раз мэрия обращалась в ГАИ. Однако реакции также не было.