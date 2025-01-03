Новогодние пространства открыли в Иркутской области. Наряженные елки и праздничные фигуры сейчас красуются на благоустроенных общественных территориях. А еще для взрослых и маленьких сибиряков проходят праздничные мероприятия. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— В Иркутске праздничные фигуры украшают сразу несколько территорий. Елка на острове Конный представляет Приангарье во Всероссийском конкурсе «Елки России». Светящиеся новогодние фигуры — елочная игрушка, конь и кукла-барыня — разместились возле театра кукол «Аистенок».
А еще для юных жителей Иркутска прошли праздничные мероприятия. Игры с поздравлениями состоялись в сквере напротив дома по улице Шахтерская, 1 в Ленинском округе.
Жителей Усть-Илимска в новом 2025 году радует снежный городок и елка, установленные на центральной площади около Дворца культуры «Дружба». В селе Оек, что в Иркутском районе, новогодняя елка установлена на площади.