Новогодние пространства открыли в Иркутской области. Наряженные елки и праздничные фигуры сейчас красуются на благоустроенных общественных территориях. А еще для взрослых и маленьких сибиряков проходят праздничные мероприятия. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.