«12−15 рублей за сеанс в бассейне». В Минске открыли посещение нового бассейна международного класса, построенного китайцами

Со 2 января в бассейн международного уровня, построенный китайскими специалистами возле метро «Молодежная» в Минске, стали приходить обычные минчане, любители поплавать. Цены здесь вполне демократичные.
Разовое занятие в 50-метровом бассейне для взрослого — 15 рублей, при покупке абонемента на 8 занятий каждое обойдется в 12 рублей. Открыты несколько бассейнов.
Как отметил в эфире телеканала СТВ директор РЦОП по водным видам спорта Сергей Марченко, в день бассейн может принять около 800 человек.
«Кроме пяти бассейнов и гидроканала, у нас есть шесть специализированных залов. Это тренажерный зал, зал фитнеса и, скажем так, такой специализированный зал для всех видов спорта. Есть восстановительный центр, где есть две сауны, две бани-хамам», — отметил Сергей Марченко.
Приобрести абонементы в новый бассейн можно по ул. Харьковская 8, вход А3.
Мы писали, что ставки налога на квартиру, машину, дачу будут увеличены в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее). И минимальный страховой стаж для пенсии повысился до 20 лет с 1 января 2025 (подробности все здесь).