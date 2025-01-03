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«12−15 рублей за сеанс в бассейне». В Минске открыли посещение нового бассейна международного класса, построенного китайцами

Сеансы стоят 12−15 рублей в открывшемся бассейне международного уровня Минска.

Источник: Комсомольская правда

Со 2 января в бассейн международного уровня, построенный китайскими специалистами возле метро «Молодежная» в Минске, стали приходить обычные минчане, любители поплавать. Цены здесь вполне демократичные.

Разовое занятие в 50-метровом бассейне для взрослого — 15 рублей, при покупке абонемента на 8 занятий каждое обойдется в 12 рублей. Открыты несколько бассейнов.

Как отметил в эфире телеканала СТВ директор РЦОП по водным видам спорта Сергей Марченко, в день бассейн может принять около 800 человек.

«Кроме пяти бассейнов и гидроканала, у нас есть шесть специализированных залов. Это тренажерный зал, зал фитнеса и, скажем так, такой специализированный зал для всех видов спорта. Есть восстановительный центр, где есть две сауны, две бани-хамам», — отметил Сергей Марченко.

Приобрести абонементы в новый бассейн можно по ул. Харьковская 8, вход А3.

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