«12−15 рублей за сеанс в бассейне». В Минске открыли посещение нового бассейна международного класса, построенного китайцами

«Кроме пяти бассейнов и гидроканала, у нас есть шесть специализированных залов. Это тренажерный зал, зал фитнеса и, скажем так, такой специализированный зал для всех видов спорта. Есть восстановительный центр, где есть две сауны, две бани-хамам», — отметил Сергей Марченко.