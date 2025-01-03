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Микроавтобус с туристами из Новосибирска сломался на трассе в Алтайском крае

Инцидент произошёл недалеко от перевала Комарский.

Источник: МЧС РФ

В Алтайском крае вечером 2 января сломался экскурсионный микроавтобус с туристами из Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

По данным ведомства, «ГАЗель» с 20 пассажирами сломалась на трассе близ перевала Комарский. На помощь им оперативно выехали специалисты МЧС и представители местных властей. Туристов доставили в райцентр Алтайское, где организатор экскурсии предоставил им резервный автобус.

В ведомстве напомнили, что на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днём 3 января и ночью 4-го в регионе ожидается мокрый снег, местами сильный, гололёдные явления, метели, усиление ветра местами порывами до 25 м/с. А на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

В связи с этим водителей просят воздержаться от длительных поездок.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области 10-летняя девочка погибла в ДТП.

МЧС