Микроавтобус с туристами из Новосибирска сломался на трассе в Алтайском крае

По данным ведомства, «ГАЗель» с 20 пассажирами сломалась на трассе близ перевала Комарский. На помощь им оперативно выехали специалисты МЧС и представители местных властей. Туристов доставили в райцентр Алтайское, где организатор экскурсии предоставил им резервный автобус.