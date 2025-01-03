Заболеваемость ковидом снижается в Воронежской области

В Воронежской области за неделю с 23 по 29 декабря 2024 года было зарегистрировано 183 случая коронавируса. Неделей ранее этот показатель составил 242 случая.
За последнюю неделю уходящего года выздоровели 319 пациентов. Такие данные приводит Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по стране заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 18,8%, по сравнению с предыдущей неделей. При этом количество госпитализаций в сравнении с предшествующей семидневкой уменьшилось на 10,1%.