Жители Новосибирска вынуждены платить две цены за килограмм картофеля

«Важно понимать взаимосвязь между инфляцией и ключевой ставкой. В нормальной экономической системе ставка обычно опережает уровень инфляции примерно на 1,5%. В России это было так ещё два года назад. Сейчас у нас официальный уровень инфляции составляет 9,5%, а ключевая ставка — 21%. Это говорит о том, что официальная инфляция занижена. Если применить классическую схему расчётов, то реальная инфляция составит около 20%. Потребители подтверждают, что именно так в среднем и выросли цены», пояснил доктор экономических наук Игорь Богер.