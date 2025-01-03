Ребёнок в пакете: полиция расследует инцидент во Владивостоке

Все происходящее на видео сняли очевидцы опасной «игры». Как ролик просочился в интернет, остается загадкой. Кстати, некоторые из присутствующих девушку и ее поступок осудили, а мужчина и вовсе сразу же забрал ребенка и ушел в другую комнату.