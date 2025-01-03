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Ребёнок в пакете: полиция расследует инцидент во Владивостоке

На молодую мать составили протокол.

Во Владивостоке 19-летняя девушка во время игры поместила восьмимесячного ребёнка в пакет и начала его раскачивать, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности озвучили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Все происходящее на видео сняли очевидцы опасной «игры». Как ролик просочился в интернет, остается загадкой. Кстати, некоторые из присутствующих девушку и ее поступок осудили, а мужчина и вовсе сразу же забрал ребенка и ушел в другую комнату.

Как считают правоохранительные органы, своими действиями 19-летняя жительница дальневосточной столицы подвергла жизнь и здоровье малыша опасности. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних составили протокол в отношении молодой матери за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Административные материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.