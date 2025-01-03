Представления под открытым небом и новогодняя ярмарка: что делать сегодня в столице РТ

Сегодня в городе выступят артисты уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга. В парке «Крылья Советов» в 15:00 горожан ждет представление «Без притяжения» об удивительных астронавтах, прилетевших на Землю на большом космическом корабле. В этот же день постановку можно будет увидеть в 18:00 в детском парке «Елмай».