Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Представления под открытым небом и новогодняя ярмарка: что делать сегодня в столице РТ

Вечером возле главной городской елки у центра семьи «Казан» заиграет аудиовизуальная инсталляция.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Для жителей и гостей Казани 3 января подготовили праздничные мероприятия. В программе — театральные представления, аудиовизуальная инсталляция и новогодняя ярмарка.

Сегодня в городе выступят артисты уличного театра Vokrug из Санкт-Петербурга. В парке «Крылья Советов» в 15:00 горожан ждет представление «Без притяжения» об удивительных астронавтах, прилетевших на Землю на большом космическом корабле. В этот же день постановку можно будет увидеть в 18:00 в детском парке «Елмай».

В 17:00 на сцене у Центра семьи «Казан» покажут спектакль «Новогодние игрушки». С 20:00 до 21:00 возле главной городской елки заиграет аудиовизуальная инсталляция «Желание», которая погрузит зрителей в метафорическое путешествие и расскажет о вызове, преодолении и трансформации. Представление организовано дирекцией парков и скверов совместно с командой международного фестиваля медиаискусства «НУР».

На территории Казанского Кремля новогодняя ярмарка развернется с 10:00 до 20:00. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00 со спектакля «Сундук Абики». В 15:15, 18:00, 19:00 и 20:00 в Присутственных местах актеры сыграют в постановке «Окно в прошлое», а в 16:00 представят «Сон Дедушки Мороза».

Напомним, на портале KZN.RU открыт раздел «Новый год». Здесь собрана информация о культурной программе, работе общественного транспорта и медицинских учреждений в праздничные дни.

праздники