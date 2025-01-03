Данные с телескопа Baikal-GVD подтвердили галактическую «нейтринную аномалию»

Оказалось, что значительная часть зафиксированных Baikal-GVD нейтрино высоких энергий также возникла в пределах диска Галактики, что с 99,97% вероятностью указывает на то, что несколько десятков процентов этих частиц, от 26% до 49% от их общего числа, возникает внутри Млечного Пути. Это говорит о необходимости серьезного пересмотра всех существующих теорий и моделей образования нейтрино высоких энергий, в которых на долю Галактики приходится меньше 10% подобных частиц, подытожили ученые.