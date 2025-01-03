Данные с телескопа Baikal-GVD подтвердили галактическую «нейтринную аномалию»

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российские астрофизики обнаружили в данных с нейтринной обсерватории Baikal-GVD свидетельства того, что диск Млечного Пути вырабатывает необычно много нейтрино, чья энергия превышает 200 ТэВ (тераэлектронвольт). Это ставит под сомнение существующие представления о происхождении подобных частиц, фиксируемых наземными обсерваториями, пишут ученые в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org.
«Проведенный нами анализ данных, собранных Baikal-GVD за шесть лет наблюдений, указывает на высокую концентрацию астрофизических нейтрино, исходящих из плоскости Галактики. Эти замеры совпадают с нашими предыдущими оценками, полученными при помощи обсерватории IceCube на южном полюсе, и говорят о неожиданно сильном вкладе Млечного Пути в фоновый поток нейтрино высоких энергий, что противоречит многим устоявшимся моделям и теориям», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа российских астрофизиков под руководством главного научного сотрудника Института ядерных исследований РАН (Троицк) Сергея Троицкого при изучении свойств нейтрино сверхвысоких энергий, которые были обнаружены российским нейтринным телескопом Baikal-GVD за последние шесть лет, когда эта установка начала вести наблюдения за космосом еще в процессе ее постройки.
Как объясняют ученые, их интерес к нейтрино сверхвысоких энергий был обусловлен тем, что два года назад они обнаружили в данных еще одного прибора, антарктической нейтринной обсерватории IceCube, что значимая часть фиксируемых ей нейтрино высоких энергий порождается объектами, расположенными внутри Млечного Пути. Это не соответствовало устоявшимся представлениям о том, что источником большинства этих частиц являются далекие галактики и вырабатываемые ими космические лучи.
Данное наблюдение заставило ученых провести аналогичный анализ для нейтрино сверхвысоких энергий, которые были обнаружены в 2018—2024 годах строящейся российской обсерваторией Baikal-GVD. В общей сложности, она зафиксировала прохождение через озеро Байкал сразу восьми пучков подобных частиц, каждый из которых обладал энергией от 214 до 1200 ТэВ. Ученые определили примерно положение их источников на ночном небе и сопоставили их с картой ночного неба в гамма-диапазоне, составленной по данным телескопа «Ферми».
Оказалось, что значительная часть зафиксированных Baikal-GVD нейтрино высоких энергий также возникла в пределах диска Галактики, что с 99,97% вероятностью указывает на то, что несколько десятков процентов этих частиц, от 26% до 49% от их общего числа, возникает внутри Млечного Пути. Это говорит о необходимости серьезного пересмотра всех существующих теорий и моделей образования нейтрино высоких энергий, в которых на долю Галактики приходится меньше 10% подобных частиц, подытожили ученые.
О Baikal-GVD.
Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. С его помощью ученые планируют исследовать процессы с огромным выделением энергии, которые происходили во Вселенной в далеком прошлом. Нейтрино из космоса регистрировались и раньше, однако к тому, чтобы видеть в потоках нейтрино историю Вселенной, ученые подходят только сейчас.
Постройка этой научной установки началась еще в 2015 году. В ближайшие несколько лет телескоп будет расширен за счет установки нескольких тысяч детекторов нейтрино на дне озера Байкал на расстоянии в 3,5 км от берега, что сделает его одной из самых больших и чувствительных нейтринных обсерваторий в мире.