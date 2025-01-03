«Если валютные курсы будут стабильны, то цены в 2025 существенно не поднимутся». Директор «БЕЛДЖИ» Свидерский дал прогноз по ценам на авто в 2025 году

Прогноз цен на автомобили «БЕЛДЖИ» в 2025 году в интервью порталу av.by дал директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.
«Насчет прогнозов на 2025 год: если валютные курсы будут колебаться в рамках известного нам коридора, то я не вижу оснований для существенного поднятия цен. Думаю, это маловероятно», — отметил Геннадий Свидерский.
При этом валютный коридор на 2025 год — от 3,43 до 3,53 рубля.
По словам Геннадия Свидерского, «БЕЛДЖИ» — стабилизатор белорусского рынка из-за высокой доли продаж (51%), и если завод поднимает стоимость, то и все остальные могут переписать ценники в сторону увеличения.
«Мы работаем над снижением себестоимости и издержек, чтобы удерживать прайс», — отметил специалист, но подчеркнул, что возможности предприятия не безграничны, в машинах все еще большая доля иностранных составляющих, которые зависят от курсообразования.
Мы писали, что ставки налога на квартиру, машину, дачу будут увеличены в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее). И минимальный страховой стаж для пенсии повысился до 20 лет с 1 января 2025 (подробности все здесь).