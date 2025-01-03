Во Владивостоке несколько детей получили травмы на ледяной горке

«В ходе мониторинга социальных медиа установлено, что несколько детей получили травмы во время катания на ледяной горке на площади в городе Владивостоке. По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.