Жители Сочи сдадут новогодние елки на переработку

В Сочи стартует акция по утилизации новогодних деревьев «Елки в щепки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Проект нацелен на правильную утилизацию новогодних деревьев. Это поможет снизить образование отходов и увеличить их вторичное использование.
«Муниципальный проект по переработке новогодних елей, во-первых, снизит нагрузку на спецавтохозяйство по вывозу отходов после праздничных дней, а во-вторых, позволит оказать помощь нескольким учреждениям Сочи», — сказал директор департамента проектной деятельности Сочи Александр Коломиец.
Из елей делают древесную щепу. Ее, в свою очередь, используют для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп.
Партию щепы передадут и в сочинский Эколого-биологический центр. Здесь юннаты ухаживают за животными. Кроме того, в центре принимают и сами ели.
На новогоднем дереве перед сдачей нужно убрать игрушки и мишуру. Сдать елки можно в ближайший пункт приема с 4 по 28 января.
Пункты приема откроются в:
— Центральном районе по улице Альпийской, д. 5, МБУ «Эколого-биологический центр имени С. Ю. Соколова», круглосуточно;
— Центральном районе по улице Дагомысской, на ярмарке «Ареда», с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00;
— Лазаревском районе на ярмарке по улице Аэродромной, ежедневно с 8:00 до 20:00 — Хостинском районе по улице Аллея Челтенхема на ярмарке «Мацеста», с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00;
— Адлерском районе по улице Лесная на ярмарке в районе дома № 20/1, с четверга по воскресенье с 8:00 до 20:00.